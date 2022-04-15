Антон Курьянов: «При Хартли все вышло на новый уровень качества в «Авангарде». У него есть желание приехать в Омск, но уже в другой роли, например, консультанта»

рассказал о значимости для .

«Пока Боб четыре года работал с омской командой, у него две внучки родились. При этом он тот человек, для которого семья на первом месте, хоккей – на втором.

Когда ребятам необходимо было решить семейные вопросы, он спокойно отпускал с тренировок. Всегда говорил, что если дома плохо, хоккея не будет.

Когда он уезжал домой, он говорил, что у него есть желание вновь приехать в Омск, но уже в другой роли, например, консультанта: проводить тренировки с другими тренерами, делать анализ игр и так далее.

Боб – это скорее не другая эпоха, а другая страничка в омском хоккее. У нас работали русские и иностранные тренеры, но именно Боб вывел организацию на другой уровень.

Не только хоккей, но и всю административную часть, начиная от точильщиков коньков заканчивая врачами команды. Всю рабочую хоккейную этику.

В первый день работы, когда он пришел на собрание, он сказал: «Я хочу сделать здесь, как в НХЛ, не только в части игры, но и в части подготовки – в работе всего персонала, чтобы все было выстроено четко».

И во время его работы в «Авангарде» все действительно вышло на новый уровень качества», – сказал тренер омского клуба в интервью «Радио Сибирь».