Сошников о Хартли: «Могу сказать только хорошее. Он помог мне немножко перезагрузиться, больше требовательный тренер, нежели строгий»

Никита Сошников положительно высказался про тренера Боба Хартли.
«Боб Хартли – хороший тренер.
Конечно, я поблагодарил его, он помог мне в этом году немножко перезагрузиться, дал шанс сыграть. Могу сказать про него только хорошее.
Когда летели из Магнитогорска после седьмого матча серии с «Металлургом», Боб пожал всем руки в самолете и поблагодарил за работу.
Скорее он больше требовательный тренер, нежели строгий. У него к каждому игроку свой индивидуальный подход», – сказал нападающий «Авангарда».
Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо