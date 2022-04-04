Сошников о Хартли: «Могу сказать только хорошее. Он помог мне немножко перезагрузиться, больше требовательный тренер, нежели строгий»

положительно высказался про тренера .

«Боб Хартли – хороший тренер.

Конечно, я поблагодарил его, он помог мне в этом году немножко перезагрузиться, дал шанс сыграть. Могу сказать про него только хорошее.

Когда летели из Магнитогорска после седьмого матча серии с «Металлургом», Боб пожал всем руки в самолете и поблагодарил за работу.

Скорее он больше требовательный тренер, нежели строгий. У него к каждому игроку свой индивидуальный подход», – сказал нападающий «Авангарда».

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо