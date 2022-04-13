Игорь Никитин: «Хартли – сильный тренер, многое у него посмотрел. Только плюс, когда в КХЛ работает больше классных специалистов»

Теги Авангард Игорь Никитин Боб Хартли КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин высказался про экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли.

Никитин, возглавляя ЦСКА, дважды встречался с «Авангардом» Хартли в финалах Кубка Гагарина.

«Я не вправе давать характеристику работе Боба Хартли, его характеризует статистика.

Если говорить про Боба как про коллегу, то, естественно, было приятно и интересно с ним соперничать.

Многое у него посмотрел и многому научился в противостоянии с ним и его командой.

Хартли – сильный специалист, однозначно. Противостояния с его «Авангардом» останутся не только в памяти, но и в истории омского хоккея.

Для КХЛ только плюс, когда в лиге работает больше классных специалистов. В этом плане больше плюсов для лиги», – сказал Никитин, который сейчас тренирует «Локомотив».

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