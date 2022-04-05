Герсонский о Хартли: «Возможно, он принес в российский хоккей больше других иностранных тренеров. Системность, схемы при вбрасывании – много нюансов»

Сергей Герсонский ответил на вопрос о наследии в «Авангарде».

4 апреля канадский специалист объявил об уходе с поста главного тренера омского клуба.

«Системность игры на каждом участке площадки. Каждый игрок знал и выполнял свой маневр.

Быстрый пас впереди бегущему, определенные схемы при вбрасывании в зависимости от хвата центрального нападающего – много нюансов.

Многие тренеры работают в том же направлении и берут на вооружение системность. Каждый тренер, приезжавший из-за рубежа, вносил свою лепту в развитие российского хоккея.

Вспомните, как приехал в «Магнитку» и научил правильно строить оборону. Но, безусловно, Хартли – один из самых ярких представителей.

Возможно, он принес в российский хоккей больше других иностранных тренеров. Особенно в плане построения игровой пирамиды, которая работала и приносила результат», – заявил заслуженный тренер России.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо