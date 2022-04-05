Герсонский о Хартли: «Возможно, он принес в российский хоккей больше других иностранных тренеров. Системность, схемы при вбрасывании – много нюансов»

Сергей Герсонский ответил на вопрос о наследии Боба Хартли в «Авангарде».
4 апреля канадский специалист объявил об уходе с поста главного тренера омского клуба.
«Системность игры на каждом участке площадки. Каждый игрок знал и выполнял свой маневр.
Быстрый пас впереди бегущему, определенные схемы при вбрасывании в зависимости от хвата центрального нападающего – много нюансов.
Многие тренеры работают в том же направлении и берут на вооружение системность. Каждый тренер, приезжавший из-за рубежа, вносил свою лепту в развитие российского хоккея.
Вспомните, как Вацлав Сикора приехал в «Магнитку» и научил правильно строить оборону. Но, безусловно, Хартли – один из самых ярких представителей.
Возможно, он принес в российский хоккей больше других иностранных тренеров. Особенно в плане построения игровой пирамиды, которая работала и приносила результат», – заявил заслуженный тренер России.
Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо