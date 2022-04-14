Никишин о «Каролине»: «Послеживаю, но мое дело пока в России. Они следят за мной, общение сохраняется»

сообщил, что следит за «Каролиной», которая задрафтовала его в .

– У вас действующий контракт со «Спартаком» до 2024 года, но за «Каролиной» как-то следите?

– Да, они хорошо идут в этом сезоне в НХЛ, да и фарм-клуб – «Чикаго Вулвз» – очень хорошо выступает. Послеживаю, конечно, но мое дело пока здесь в России.

– Однако какая-то связь с руководством «ураганов» сохраняется?

– Да-да, конечно, мы общаемся. Они следят за мной, и общение сохраняется, что очень приятно.

Раньше они прямо очень плотно следили за какими-то игровыми моментами, сейчас все чуть попроще – они стараются не нагружать лишней информацией, поэтому общаемся поменьше. Только на телефоне, без видеосвязи, – сказал защитник .