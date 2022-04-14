Александр Никишин: «Финны – обычные хоккеисты, не ощутил в них ничего сверхъестественного. Мы далеко не хуже их»

считает, что российские хоккеисты не хуже финнов.

проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

– Часто ли вспоминаете финальный матч со сборной Финляндии?

– Придерживаюсь такого правила, что лучше не вспоминать плохие события. Понятное дело, что мы находились в одном шаге от золотых медалей. И если вспоминать это поражение, то начнешь съедать себя изнутри. Стараюсь этого не делать.

Конечно, в каких-то разговорах эта тема порой всплывает, но я стараюсь легко к этому относиться.

– Спустя время каких эмоций осталось больше от второго места на – разочарования от поражения в финале или радости от завоевания награды?

– Скорее всего, разочарования, потому что сборная России могла стать чемпионом и была настроена только на первое место. Но при этом не могу сказать, что сильно расстроен от второго места. Такие, довольно смешанные чувства.

– Есть ли какое-то чисто хоккейное объяснение, почему на протяжении уже долгого времени финны являются настолько неудобным соперником для россиян по всем возрастам?

– Может быть, это все уже пошло из области психологии. Мне самому довольно сложно судить, потому что не так часто встречался с финскими сборными. Если так подсчитать, то получится, что играл с ними три или четыре раза.

Не ощутил в них ничего сверхъестественного, они такие же обычные хоккеисты с определенным мастерством. И мы далеко не хуже их, но просто, если сейчас они побеждают, значит, потом мы возьмем свое, и удача будет на нашей стороне, – сказал защитник и сборной России.