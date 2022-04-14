Никишин об Олимпиаде-2022: «Общая картинка получилась довольно смазанной. Все ходили в масках, что вызывало дискомфорт»

поделился впечатлениями от Олимпиады-2022.

проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале турнира.

«Общая картинка получилась довольно смазанной – из-за того, что был карантин. Нельзя было никуда выходить, не было возможности посмотреть, как все устроено. Все ходили в масках, что вызывало дискомфорт. Гулять можно было только по деревне, но тоже нужно было находиться в масках и думать о безопасности.

Если говорить непосредственно о хоккейном турнире, то все могло завершиться из-за одной ошибки – одно неверное действие могло отделить победу от поражения. Все решали какие-то мелочи, все бились, старались, большие скорости были. Мне была интересна подготовка ребят в тренировочном процессе и к самим матчам. Много чего полезного подсмотрел и запомнил для себя», – сказал защитник и сборной России.