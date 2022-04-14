Галимов сыграет за СКА впервые с 6 апреля, он заявлен в 1-м звене на 7-й матч с ЦСКА. Федоров оставил состав без изменений

СКА и ЦСКА назвали составы команд на седьмой матч серии Кубка Гагарина.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Галимов – Бардаков – Бурдасов;
Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьев – Моисеев;
Фальковский – Камалов, Волков – Комаров – Зыков;
Пыленков, Кузьменко – Хуснутдинов – Кетов, Цицюра.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Дитц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Карнаухов — Панкратов – Абрамов, Гуськов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.