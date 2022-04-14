Галимов сыграет за СКА впервые с 6 апреля, он заявлен в 1-м звене на 7-й матч с ЦСКА. Федоров оставил состав без изменений

СКА и назвали составы команд на седьмой матч серии Кубка Гагарина.

СКА:

Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Галимов – Бардаков – Бурдасов;

Лехтонен – Робинсон, Гусев – Воробьев – Моисеев;

Фальковский – Камалов, Волков – Комаров – Зыков;

Пыленков, Кузьменко – Хуснутдинов – Кетов, Цицюра.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;

Киселевич – Дитц, Окулов – Каменев – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Карнаухов — Панкратов – Абрамов, Гуськов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.