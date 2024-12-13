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«Детройт» поздравил Федорова с 55-летием: «С днем рождения, Сергей!»

«Детройт» поздравил Сергея Федорова с днем рождения.

Сегодня, 13 декабря, экс-нападающему исполнилось 55 лет.

«С днем рождения, Сергей!» – говорится в сообщении «Ред Уингс».

Сергей Федоров был выбран «Детройтом» на драфте-1989 под общим 74-м номером. Он провел 13 сезонов в составе «Ред Уингс» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Детройта»
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