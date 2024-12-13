Плющев об опросе ВЦИОМ: «Футбол превосходит фигурное катание. Он идет вровень с хоккем в плане зрительского интереса в России, у него великолепная история»

Владимир Плющев высказался об опросе ВЦИОМ о национальном виде спорта.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Я не думаю, что эта статистика ВЦИОМ соответствует действительности. Хоккей действительно популярен в России. Но я ни в коем случае не поставлю футбол в один ряд с фигурным катанием.

Судя по тому, сколько сейчас болельщиков ходит на матчи РПЛ , особенно на игры лидеров, футбол сейчас очень популярен и точно превосходит фигурное катание. По моему мнению, футбол и хоккей в плане зрительского интереса в нашей стране идут вровень, ноздря в ноздрю.

Популярность хоккея больше связана с его авторитетом на международной арене, с победами сборной России. В частности, и в НХЛ множество сильнейших хоккеистов – это россияне.

А у нашего футбола великолепная история, у нас были игроки мирового класса. В этом опросе ВЦИОМ респондентами, видимо, были те, кто не знают историю СССР и советского спорта. Наши футболисты были чемпионами Европы, Олимпийских игр. Лев Яшин , Эдуард Стрельцов , Альберт Шестернев – великие игроки, которые оставили след в мировом футболе», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.