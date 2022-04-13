Александр Юдин: «Видно, что у СКА еще есть резервы. Тренерские штабы проделывают серьезную работу – перестраиваются, меняют тактику»

высказался о шестом матче серии между и СКА (3:1).

«Еще до начала шестого матча было понятно, что ЦСКА так просто не отдаст серию. Играют две равные команды, и они еще раз это доказали.

Причем и у петербуржцев, и у москвичей грызут лед абсолютно все – и лидеры, и третьи-четвертые звенья. Зыков здорово забил, доработал до конца, а в предыдущих играх у ЦСКА третье звено тащило игру.

В каждом матче видно, что тренерские штабы проделывают серьезную работу – перестраиваются, меняют тактику.

Москва ожидаемо активно начала, и было видно, что СКА был к этому готов – основной натиск сдержали. Да, допустили на одну ошибку больше.

В любом случае седьмой матч точно будет интересным, а домашние трибуны должны дать СКА дополнительные эмоции – болельщики в Питере всегда мощно гонят вперед. Видно, что у СКА еще есть резервы», – заявил бывший хоккеист питерского клуба.

14 апреля команды проведут решающий седьмой матч.