«Россия 25» выиграла турнир Зх3 на Кубке Первого канала, обыграв Беларусь в финале
«Россия 25» выиграла турнир Зх3 на Кубке Первого канала.
В первой игре команда России победила Казахстан (3:1).
В финале турнира «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 4:2.
В матче за третье место команда Казахстана обыграла сборную легионеров (2:1).
Фото: t.me/rusicehockey
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХР
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