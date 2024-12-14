Джиошвили о клубе ОАЭ в КХЛ: «Было бы прикольно летать в теплую страну. Все бы кайфовали. Ребята там собрались бы приличные. Бюджет позволяет»
Максим Джиошвили высказался о возможном создании клуба КХЛ в ОАЭ.
Ранее ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.
«Очень приятно, было бы прикольно летать в теплую страну. Прикольно слетать в Сочи, когда там тепло, так же и туда. Все бы кайфовали от этого.
Думаю, что и ребята, кто захочет там играть, собрались бы приличные. Бюджет позволяет.
Мы видим по футболу, что можно собрать фееричную команду. Посмотрим, что получится», – сказал нападающий «России 25» и «Динамо» Максим Джиошвили.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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