Джиошвили о клубе ОАЭ в КХЛ: «Было бы прикольно летать в теплую страну. Все бы кайфовали. Ребята там собрались бы приличные. Бюджет позволяет»

Максим Джиошвили высказался о возможном создании клуба КХЛ в ОАЭ.

Ранее ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.

«Очень приятно, было бы прикольно летать в теплую страну. Прикольно слетать в Сочи, когда там тепло, так же и туда. Все бы кайфовали от этого.

Думаю, что и ребята, кто захочет там играть, собрались бы приличные. Бюджет позволяет.

Мы видим по футболу, что можно собрать фееричную команду. Посмотрим, что получится», – сказал нападающий «России 25» и «Динамо » Максим Джиошвили .