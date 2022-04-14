Браташ о фаворите Кубка Гагарина: «По игре и составу отдал бы предпочтение СКА»

поделился мыслями в преддверии седьмого матча серии между СКА и .

– Попасть в финал ЦСКА и СКА заслужили одинаково, но СКА показывал более яркую игру в атаке в течение сезона.

– До финала Запада клубы дошли с тренерами-дебютантами, чей стаж меньше года. Чья работа вам понравилась больше?

– Сложно пока оценивать работу тренеров, прошло мало времени, но то, что они делают, работает успешно. Тренерского опыта им пока не хватает, зато у колоссальный стаж в хоккее.

Тренер – одна из составляющих успеха команды, но далеко не единственная. Мы знаем возможности клубов уровня ЦСКА и СКА. Здесь нельзя не отметить работу менеджмента и возможности комплектовать состав. Здесь много факторов складываются.

– Уже известен первый финалист Кубка Гагарина от Востока – «Металлург». Если мы берем тройку оставшихся в турнире команд, кто по уровню состава фаворит?

– Не знаю, по игре и составу я бы отдал предпочтение СКА, но не факт, что они смогут победить сегодня и в финале , – сказал тренер молодежной сборной России.