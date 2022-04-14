Браташ о фаворите Кубка Гагарина: «По игре и составу отдал бы предпочтение СКА»

Олег Браташ поделился мыслями в преддверии седьмого матча серии между СКА и ЦСКА.
– Попасть в финал ЦСКА и СКА заслужили одинаково, но СКА показывал более яркую игру в атаке в течение сезона.
– До финала Запада клубы дошли с тренерами-дебютантами, чей стаж меньше года. Чья работа вам понравилась больше?
– Сложно пока оценивать работу тренеров, прошло мало времени, но то, что они делают, работает успешно. Тренерского опыта им пока не хватает, зато у Сергея Федорова колоссальный стаж в хоккее.
Тренер – одна из составляющих успеха команды, но далеко не единственная. Мы знаем возможности клубов уровня ЦСКА и СКА. Здесь нельзя не отметить работу менеджмента и возможности комплектовать состав. Здесь много факторов складываются.
– Уже известен первый финалист Кубка Гагарина от Востока – «Металлург». Если мы берем тройку оставшихся в турнире команд, кто по уровню состава фаворит?
– Не знаю, по игре и составу я бы отдал предпочтение СКА, но не факт, что они смогут победить сегодня и в финале «Металлург», – сказал тренер молодежной сборной России.