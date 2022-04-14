Крикунов о финале Кубка Гагарина: «У «Металлурга» будет чуть побольше отдыха, но значительного преимущества это не даст»

поделился мыслями в преддверии седьмого матча серии между СКА и .

– Насколько сложно в седьмой раз подряд за две недели играть против одного соперника?

– Об этом никто не думает, потому что в матчах на вылет ставки очень высоки. Ни тренерский штаб, ни игроки об этом не задумываются, поэтому никаких сложностей не возникает.

– Сложно ли играть семь матчей после того, как прошлые серии были выиграны 4-0?

– Игроки и тренеры прекрасно понимают, что чем дальше, тем сопротивление соперника будет больше. Не думаю, что будут какие-то проблемы с этим, ведь обычно команды готовы к тому, что легкими игры не будут.

– Сложно ли восстановиться после семи проведенных матчей за две недели?

– Если хоккеисты физически готовы, то заряд на финальные матчи будет высоким. Психологической нагрузки тут больше, чем физической. В среднем хоккеисты играют 15 минут за игру, защитники – 20 минут. Я говорил свои игрокам: «Ребята, вы физически хорошо готовы, настроены на игру и эти 15 минут вы можете отыграть за три смены».

Мне однажды пришлось против ЦСКА отыграть пять с лишним минут без смены, и я отыграл их, выжил же. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сложности с восстановлением. Игроки знали на что шли, они готовятся к играм.

– Как вы считаете, тот факт, что СКА и ЦСКА провели семь матчей друг с другом может победителю помешать в финале?

– Отдыха у перед финалом будет чуть побольше, но какого-то значительного преимущества он не даст. СКА или ЦСКА при должной подготовке смогут быстро восстановиться к финалу, – сказал бывший главный тренер сборной России.