Александр Никишин: «Спартак» мог проходить СКА. Все верили и понимали, что можем пройти дальше»

поделился мыслями об итогах сезона для «Спартака».

Красно-белые уступили (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Удовлетворительно, потому что всем хотелось большего. Удалось пройти первый раунд плей-офф, вообще не играя его.

Могли проходить и СКА, но что есть, то есть. А в целом сезон получился достаточно хорошим для .

Конечно, все верили и понимали, что можем пройти дальше. В первом матче мы показали, что можем играть со СКА, и они не ожидали от нас такого напора.

Считаю, что пропуск первого раунда в какой-то степени даже пошёл нам на пользу в плей-офф, потому что у нас было больше сил и мы были легче соперника.

У нас было много желания, но даже не знаю, как объяснить, почему не получилось. Жаль, что проиграли, но как есть. Мы хотели выигрывать и могли выигрывать», – сказал защитник московского клуба.