Директор «Спартака»: «Можно поставить твердую четверку команде за сезон. Серию против СКА провели достойно»

Спортивный директор «Спартака» дал оценку сезону.

– В прошлом году в «Спартаке» происходила перестройка. У нас был новый тренерский штаб, новая команда, новый персонал. После серии против СКА мы могли бы сказать, что нам где-то не повезло, где-то не хватило одного гола.

За сезон команде можно поставить твердую четверку. «Спартак» провел чемпионат без спадов, весь сезон мы шли в восьмерке Западной конференции. В плей-офф нам немножко повезло, что сложилась такая ситуация с «Йокеритом», ну а серию против СКА «Спартак» провел достойно.

У нас появилась команда, тренерский штаб сработал профессионально. Для Бориса Олеговича это был первый сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. Мы благодарны ему, всему тренерскому штабу и сотрудникам команды за работу, за упорство. В следующем сезоне мы должны делать следующий шаг в развитии.

– Какие задачи будут стоять перед «Спартаком» в следующем сезоне?

– Думаю, болельщикам понравилось, да и мы сами увидели, что такое играть во втором раунде. Хочется сделать шаг вперед в развитии организации, в спортивном результате. Будем делать все возможное. Не может быть иной цели, только побеждать, – сказал Роман Беляев.