Александр Кожевников: «Хотел, чтобы серия ЦСКА и СКА затянулась до семи игр. Смотреть такой классный и интересный хоккей – одно удовольствие»

выразил удовлетворение качеством хоккея в серии ЦСКА и СКА.

Московская команда одержала победу (3:1, 3-3 в серии) в шестом матче серии финала Западной конференции.

«Я не то чтобы ожидал – очень хотел, чтобы финальная серия ЦСКА – СКА затянулась до семи матчей. Команды показывают классный и интересный хоккей, который смотреть одно удовольствие!

Сегодня ЦСКА выглядел на йоту побыстрее, посвежее, что ли, чем СКА. Поэтому москвичи победили.

Ещё перед началом финала я говорил, что команды примерно равные. Теперь и счет равный. Проблем у ЦСКА я не вижу, все нормально.

Касаемо того, что седьмой матч пройдет в Питере, – это не играет никакой роли, потому что это плей-офф. К этому надо спокойнее относиться.

Ожидать можно только качественной игры с обеих сторон», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря