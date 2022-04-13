Геннадий Курдин: «Хоккеисты ЦСКА били клюшкой по ребрам, в спину, сзади, играли очень грязно, но арбитры закрыли на это глаза»

Геннадий Курдин выразил недовольство судейством в серии между СКА и ЦСКА.

12 апреля московский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3.

«Мне судейство в шестом матче не понравилось. Оно было за ЦСКА. Вы сами не видели, что ли, как тому же Марату [Хуснутдинову] засадили в углу?

Арбитры часто пропускали моменты, когда игроки ЦСКА били клюшкой по ребрам, в спину, сзади. Мне очень не понравилось судейство.

Когда бьют по ребрам, это очень болезненно. ЦСКА играл очень грязно, но арбитры на это закрыли глаза. Просто не давали удаления», – сказал первый тренер Никиты Гусева.

Плющев о серии СКА – ЦСКА: «Арбитры проглотили свисток в шестом матче. Если в седьмом будут судить так же, красивого хоккея нам не видать»