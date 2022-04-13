Крайдер о 50-м голе: «Для «Рейнджерс» ситуация улучшилась. Можем просто играть в хоккей, я могу вернуться к закрытию обзора вратарю»

считает, что может вернуться к обычной игре после 50-го гола.

Форвард «Рейнджерс» впервые в карьере достиг этой отметки в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:4).

«Я чувствовал, что парни ищут меня. Соперник защищался очень плотно и жестко. Я сказал Мике Зибанежаду, что большую часть матча ощущал себя атакующим защитником, когда пытался найти свободную зону и открыться. Но так уж они играют в обороне.

Теперь ситуация для нашей команды улучшилась. Мы можем просто играть в хоккей и брать то, что нам дает соперник.

У нас столько невероятных парней, которые боролись за меня. И это очень много для меня значит. Но теперь мы оставим это позади. Все снова могут вернуться к броскам по воротам, а я – к закрытию обзора вратарю», – сказал Крайдер.

Крайдер – 4-й игрок в истории «Рейнджерс» с 50+ голами за сезон. До клубного рекорда Ягра – 4 шайбы