Панарин о Крайдере и 50-м голе: «Надеялся, что он сегодня сделает это. Время есть, не будем загадывать»

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Артемий Панарин рассказал, что «Рейнджерс» ждут 50-го гола Криса Крайдера

В матче с «Оттавой» (5:1) американец забросил 48-ю и 49-ю шайбы в сезоне. 

Ранее в истории клуба из Нью-Йорка только 3 игрока забрасывали 50+ шайб – Яромир Ягр (54, 2005/06), Адам Грэйвс (52, 1993/94) и Вик Хэдфилд (50, 1971/72). 

«Я надеялся, что сегодня... он сделает это. Но в принципе время есть, не будем загадывать.

Все за него рады, главное, команда выигрывает», – сказал Панарин на совместной пресс-конференции с Крайдером. 

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