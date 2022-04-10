Панарин о Крайдере и 50-м голе: «Надеялся, что он сегодня сделает это. Время есть, не будем загадывать»

рассказал, что ждут 50-го гола .

В матче с «Оттавой» (5:1) американец забросил 48-ю и 49-ю шайбы в сезоне.

Ранее в истории клуба из Нью-Йорка только 3 игрока забрасывали 50+ шайб – (54, 2005/06), (52, 1993/94) и Вик Хэдфилд (50, 1971/72).

«Я надеялся, что сегодня... он сделает это. Но в принципе время есть, не будем загадывать.

Все за него рады, главное, команда выигрывает», – сказал Панарин на совместной пресс-конференции с Крайдером.