Крайдер – 7-й игрок в истории НХЛ, впервые забивший 50 голов за сезон в возрасте 30+ лет.

Крайдер – 7-й игрок в истории , впервые забивший 50 голов за сезон в возрасте 30+ лет.

Форвард «Рейнджерс» достиг этой отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

До этого 30-летний американец не забрасывал более 28 шайб за сезон.

До Крайдера впервые выбить 50 голов за сезон в возрасте 30 или более лет удавалось 6 игрокам.

Это Берни Джеффрион («Монреаль», 1960/61, 50 голов), Джонни Бьюсик («Бостон», 1970/71, 51), Вик Хэдфилд («Рейнджерс», 1971/72, 50), Жан Проново (1975/76, «Питтсбург», 52), (1982/83, «Калгари», 66) и (1988/89, «Калгари», 51).

Крайдер – 4-й игрок в истории «Рейнджерс» с 50+ голами за сезон. До клубного рекорда Ягра – 4 шайбы