Сергей Светлов: «Металлург» больше атаковал и был агрессивнее в серии с «Трактором». Команда уверенно чувствует себя в плей-офф, нахально»

прокомментировал победу «Металлурга» в серии над (4-1).

– «Магнитка» сыграла на классе, видно, что в она в этой серии была агрессивнее, больше атаковала, имела хорошее преимущество. Они взяли серию за счет индивидуального мастерства и общекомандного духа.

– Что важнее – оборонительный или атакующий хоккей?

– В этой серии первые матчи были на равных, но в итоге «Металлург» добился успеха именно благодаря агрессивным действиям в атаке, нацеленности на ворота и хорошим технически исполнителям.

Любая тактика дает свои результаты против определенного противника. В этой серии «Магнитка», ведя игру в атакующем стиле, достигла победы.

выиграл регулярный чемпионат, показывает хорошие серии в плей-офф. Тяжелая серия была с «Авангардом», тянули до последней игры, сейчас хорошие матчи играют.

Видно, что команда нацелена, весь сезон играет на хорошем уровне, в плей-офф себя чувствует уверенно, можно сказать, нахально, играет в атакующий хоккей, – сказал бывший тренер клубов .