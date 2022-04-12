Гендиректор «Трактора»: «Сезон мы провели хорошо, на мой взгляд. Стратегия клуба реализуется согласно плану»

Гендиректор «Трактора» поставил хорошую оценку выступлению клуба в этом сезоне .

дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил «Металлургу» (1-4).

«Если давать оценку всему сезону, то, на мой взгляд, мы провели его хорошо. Проанализируем, что получилось, а что – нет, чтобы сделать выводы на будущее. Такую же оценку могу дать всему тренерскому штабу «Трактора».

Стратегия клуба реализуется согласно плану. Мы в ближайшее время подведем итоги сезона, и после этого будет понимание о том, есть ли необходимость внесения корректировок в «Стратегию-2025».

В плей-офф главное результат, а не то, в какой хоккей мы играем. Но тем не менее не сказал бы, что мы играем только в оборонительный хоккей. Мы проанализируем наше выступление и дадим более объективную оценку, что у команды получилось, а что – нет», – сказал .