Гусманов о «Тракторе»: «Постепенно идут вперед, пусть и небольшими шажками. Остановились в полуфинале – значит, в целом направление правильное»

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Равиль Гусманов поделился мнением о прогрессе «Трактора».

«Я думаю, что регулярный чемпионат в исполнении «Трактора» оставил хорошее впечатление. Но, конечно, самое главное – это плей-офф.

То, что остановились в полуфинале, означает, что в целом направление правильное. Постепенно идут вперед, пусть и небольшими шажками. Но все равно я думаю, что это продвижение», – сказал бывший тренер «Трактора». 

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги челябинцы заняли второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Трактор» обыграл в серии «Нефтехимик» (4-0), а в 1/4 финала прошел «Салават Юлаев» (4-2). В серии с «Металлургом» подопечные Анвара Гатиятулина уступили со счетом 1-4.

 

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