Плющев о дисквалификации Малкина: «Со своим мнением в чужой монастырь не очень хочется залезать. Удар был – это признано»

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Владимир Плющев высказался о 4-матчевой дисквалификации Евгения Малкина

Форвард «Питтсбурга» был наказан за удар защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки клюшкой в лицо. 

«У каждой лиги свой регламент. Со своим мнением в чужой монастырь не очень хочется залезать. Удар был – это признано.

А что касается наказания, наверное, оно выносится в соответствии с имеющимся регламентом», – сказал бывший главный арбитр КХЛ. 

Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов

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