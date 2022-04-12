Плющев о дисквалификации Малкина: «Со своим мнением в чужой монастырь не очень хочется залезать. Удар был – это признано»

высказался о 4-матчевой дисквалификации .

Форвард был наказан за удар защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки клюшкой в лицо.

«У каждой лиги свой регламент. Со своим мнением в чужой монастырь не очень хочется залезать. Удар был – это признано.

А что касается наказания, наверное, оно выносится в соответствии с имеющимся регламентом», – сказал бывший главный арбитр КХЛ.

Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов