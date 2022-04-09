Фетисов о голах Капризова и Овечкина в этом сезоне НХЛ: «Кирилл будет стараться обойти. Пускай соревнуются, оба играют здорово»

Теги Миннесота Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что Капризов постарается обойти Овечкина по голам в сезоне НХЛ.

«Он молодец, играет хорошо, показывает отличные результаты. Сможет ли он обойти Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне? Будет стараться, что я еще могу сказать. Пускай они соревнуются, кто-то на радость нам будет.

Пускай играют, оба играют здорово, а дальше будет видно, кто лучший. У всех наших ребят в НХЛ сейчас сложная миссия, они единственные, кто выступают на международной арене. Успехов им всем», – сказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Кирилл Капризов забросил 41 шайбу в этом сезоне, Александр Овечкин – 43.

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