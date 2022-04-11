Вячеслав Фетисов: «Руководители МОК забыли принципы олимпизма и то, что спорт вне политики. Печально, что этим пренебрегают»

заявил, что руководители забыли принципы олимпизма.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею прокомментировал заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения poccийских спортсменов от международных соревнований.

«Хорошо, что есть такая международная организация, которая заступилась за poccийских спортсменов и за принципы Олимпийской хартии, которые должны быть незыблемы для всех спортивных федераций.

Политических аспектов нет ни в одном уставе спортивных организаций.

К сожалению, руководители МОК и многих федераций забыли принципы олимпизма и то, что спорт должен быть вне политики. Спорт был придуман ради мира, дружбы и построения мостов.

Печально, что этими принципами сегодня пренебрегают, так что очень здорово, что всемирная ассоциация олимпийцев высказала свою позицию на весь мир», – заявил Фетисов.

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам