Каменский об Овечкине и Капризове: «Радуемся, что это наши соотечественники, которые впечатляют своими голами»

Валерий Каменский сообщил, что радуется за каждый гол Александра Овечкина.
В матче с «Питтсбургом» (6:3) россиянин забросил 44-ю шайбу в сезоне.
«Мы радуемся за каждый гол Саши. Поздравляем его с этим. Он в хорошей форме, забивает голы. Этим он радует нас всех.
Борьба Овечкина и Капризова в списке бомбардиров в этом сезоне? Кто больше забьет, тот и окажется выше. То, что они оба здорово играют, за это им слава и почет. Так держать.
Радуемся, что это наши соотечественники, которые впечатляют нас своими голами», – сказал олимпийский чемпион и советник главного тренера сборной России.
На данный момент на счету Кирилла Капризова 41 гол.