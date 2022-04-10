Еременко об игре за сборную: «Третьяк в каждом интервью делал акцент, что вратари из НХЛ сильнее. Меня это злило, старался доказать обратное»

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Александр Еременко поделился воспоминаниями о выступлении в составе сборной России на ЧМ.

– У тебя есть две золотые медали. В 2009 году ты был вторым за Брызгаловым, а в 2008-м – травма. Обидно? Или золотая медаль есть золотая медаль? Сначала с финнами ошибка, потом травма в Квебеке, потом запасной.

– Что касается Квебека – конечно, я понимал ответственность. Они рассчитывали на меня. Я тогда был в очень хорошей форме, чувствовал себя отлично. И мы сыграли одну товарищескую игру с канадцами, выиграли, по-моему, 4:1 или 4:2. Но, к сожалению, травмировался.

Я говорил: «Давайте укол сделаем». Вратаря же не было, на следующую игру пришлось сидеть все равно. Укол мне сделали, я думаю: «Ничего себе». А мне в ответ: «Подожди, игра закончится, увидишь». Я выхожу на раскатку, стадион встает и начинает хлопать. Никогда этого не забуду: те болельщики, менталитет людей. Так вот, игра заканчивается, а я наступить на ногу не могу. Там все, разрыв.

В Берне была другая история. Был Брызгалов – и он играл. Понятно, что он вратарь НХЛ, но Владислав Третьяк в каждом интервью делал акцент, что голкиперы из-за океана сильнее. Меня это злило. Старался доказать обратное.

– Тогда действительно разрыв между вратарями из НХЛ и КХЛ был небольшой. А сейчас, на твой взгляд, он сильный?

– Мне бы посмотреть вживую на сборе на вратаря НХЛ и КХЛ. Я бы объективно сказал. Когда мы вместе с ними тренировались, я бы не сказал, что разница была большая. В них ничего особенного нет. И я пытался все время доказать Третьяку. И, получается, с Брызгаловым были в составе. Я знал, что все равно поставят его. Но готовился к каждой игре.

– Мы слышали такую теорию: зачем приглашать игрока энхаэловца, если он будет сидеть, поэтому – пусть играет.

– Неважно, сильнее он – не сильнее. Какая-то логика должна быть. «Да, мы не приедем, если будем сидеть» – ну нифига себе! Ты либо приезжаешь, либо не приезжаешь. Ты же за сборную играешь. Мне неважно, буду я сидеть или нет. Буду доказывать, что могу, – сказал вратарь «Динамо»

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