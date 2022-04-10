Еременко о коррупции в детском хоккее: «Все развалили. Богатые родители пытаются впихнуть своего сына, и неважно, хочет он этого или нет»

Александр Еременко высказался о коррупции в детском хоккее.

– Есть истории, когда бабушка несет баул, мама – клюшку, и вся семья при этом отлично разбирается в хоккее. Говорят тренеру, что он не прав. Что с этим делать?

– Это все воспитание. Надо воспитывать детей. Я очень строгий отец. На меня смотрят и говорят: «Даже не знал, что ты такой строгий». Потому что я знаю, что есть определенный критерий – уважение к старшим. Баул должен таскать сам, потому что это твоя форма. Я через это прошел, знаю, каково это.

Когда внук предъявляет бабушке, что она неправильно завязывает коньки – тогда сам сиди и завязывай. Я вижу это со стороны, и мне становится неприятно. По сути, это должен делать тренер, как делал Александр Николаевич Филиппов. Ты пришел на тренировку, а тренер говорит: «Все, я здесь главный и буду говорить вам, как правильно делать».

– Коррупция в детском хоккее еще процветает…

– Абсолютно согласен.

– Что с этим делать? Ведь если так будет продолжаться, то от настоящего хоккея ничего не останется.

– А я так скажу, что все уже развалили. Об этом не сообщают, а мы развалены вообще. Основная проблема – коррупция. Богатые родители, которые пытаются впихнуть своего сына везде, и неважно, хочет ребенок этого или нет. Он просто занимает чье-то место, к сожалению.

– Ты когда детей в хоккей отдавал, это не так сильно было развито?

– Не так сильно, но было. Когда чуть-чуть в это окунулся, я был в шоке. Не понимал, как тренер может так себя вести. И самое страшное, что сейчас становятся наставниками люди, которые ничего не понимают в хоккее. Молодые специалисты, которые дошли до определенного уровня, не знают, что все кроется в мелочах.

Приходишь – не понимаешь: «А что это, а это зачем?» Пытаешься их понять, но понимаешь лишь то, что так нельзя делать. Помимо того, что нужно учить и воспитывать детей, нужно учить и тренера, который совершенно не разбирается в том, что он делает, – сказал вратарь «Динамо».

«В какой-то момент я зажрался и сбавил». Александр Еременко о дальнейшей жизни, воспитании детей и о динамовском сердце