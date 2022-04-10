Еременко о возможном продолжении карьеры: «Есть люди из руководства, которые хотели бы меня видеть. Настолько настойчиво, что я даже не ожидал»

Александр Еременко прокомментировал свои слова о том, что, скорее всего, завершает карьеру.

– Эта пресс-конференция взорвала общественность. Были звонки, сообщения от тех, кто уже увидел новость? Какая реакция была в тот момент?

– На данный момент я кайфую от того, что люди, которых я даже не знал, стали что-то писать, благодарить, такая реакция меня застала врасплох. Не ожидал таких масштабов.

Ты выходил, делал свою работу честно, а тут люди отвечают такой взаимностью – для меня это диковато. Я же не общаюсь со СМИ, не читаю новости и комментарии, так что это было чем-то новым.

Правда, в моей карьере точки не поставлено, скорее двоеточие или троеточие, но сейчас я вижу – это все не зря, мой путь показал людям как можно вылезать за счет работы. Некоторые пишут, что знают, через что я проходил, как доказывал и работал… Про мой профессионализм и так далее. Это приятно.

Я к этому не привык, не слышал столько комплиментов в свой адрес. Я всегда говорю, что не надо меня хвалить. Я выхожу, делаю свое дело. Сделал хорошо – это хорошо. Сделал плохо, значит, скажите об этом. А к хорошему не привык, так уж воспитан. Мне приятна реакция общественности, и я счастлив.

– Что за двоеточие, троеточие в карьере?

– Я бы хотел, чтобы карьера так закончилась. Да, некрасиво. Будем честными. Но я бы хотел именно так это сделать. Но есть люди, в том числе из руководства, которые хотели бы меня видеть. Настолько настойчиво, что я даже не ожидал, что так будет. Из-за этого я и сказал, что, наверное, закончу.

Не знаю, как дальше сложится, что дальше будет, но пока не могу сказать. Нужно уладить один вопрос, – сказал 42-летний вратарь .

«В какой-то момент я зажрался и сбавил». Александр Еременко о дальнейшей жизни, воспитании детей и о динамовском сердце