Роман Ротенберг: «ЦСКА не удивил. Мы не подстраивались под соперника, всегда отталкиваемся от своей игры»

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Роман Ротенберг считает, что СКА может добавить в силовой борьбе.

Команда обыграла ЦСКА (3:2, 3-2 в серии) в пятом матче финала Запада.

«Играли с серьезным соперником, была важная игра. Ребята молодцы, играли друг за друга, ловили шайбы на себя. Работа продолжается, мы можем играть лучше. Готовимся к следующей игре.

Мы всегда ищем ключ к победе, Оскар Фантенберг – лидер команды. Смотрим, чем мы можем удивить соперника, постоянно работаем над улучшением деталей, оттачиваем мастерство. Рассчитываем на Оскара, как и на всех ребят.

Фантенберг в первой бригаде – осознанное решение. Оскар играл на этом месте, когда Лехтонен был травмирован. Лехтонен играет в другой бригаде, у нас ровные звенья, которые все могут забить.

Мы всегда отталкиваемся от своей игры, понимаем, что нужно больше лезть на ворота, брать на себя ответственность. Это бой, схватка, в которой постоянно происходит что-то новое. Мы не подстраивались под соперника, ЦСКА не удивил. Видели, что они поменяли звенья, наверное, и дальше будут вносить коррективы. Ни на секунду не расслабляемся и готовимся дальше.

По физике команда хорошо подготовлена, в концовках периодов мы добавляли. Есть детали, которые можно улучшить, можем добавить и в силовой борьбе. Мы играем против очень сильного соперника, будем оттачивать каждую деталь», – сказал главный тренер СКА.

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