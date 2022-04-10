Каменев о 2:3 от СКА: «Все бились и полностью отдавались. ЦСКА не надо ничего менять, надо играть так же»

Владислав Каменев считает, что в игре ЦСКА не надо ничего менять.

Команда проиграла СКА (2:3, 2-3 в серии) в пятом матче финала Запада.

«Хорошая игра. К ребятам нет никаких вопросов, все бились и полностью отдавались. Думаю, мы еще сюда вернемся. ЦСКА не надо ничего менять, надо играть так же. Изменить надо только реализацию моментов.

Согласен, что это был хороший матч с нашей стороны. Нет никакого парадокса, что мы при этом проиграли, сегодня сопернику повезло больше. Играем дальше.

СКА забил все шайбы в концовках периодов? Все были на 200% сконцентрированы. Первая шайба – отскок из-за ворот, везение, попали во вратаря. Ничего страшного в этом нет, все настроены до конца, до последней минуты.

Одно удаление – это большинство не работает? Ну ладно…

Все выкладываются, все в команде лидеры, каждый может забить и каждый играет на команду и на победу», – сказал нападающий ЦСКА.