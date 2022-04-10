Ротенберг о 3:2 с ЦСКА: «Ребята здорово сыграли, выполнили установку. Едем в Москву за победой»

прокомментировал победу над ЦСКА (3:2, 3-2).

– Непростой был матч. Догонять приходилось. Как вы видели ситуацию в первом, во втором периоде?

– Очень сильный соперник. Здорово играют. Приходится постоянно играть на пределе. Работа продолжается. Нам есть над чем работать.

Ребята – молодцы. Отдельная благодарность болельщикам, они сегодня помогли нам. Мы едем в Москву за победой.

– Насколько сложно было настроить команду в третьем периоде на положительный для вас результат?

– Надо отдать должное ребятам. Они молодцы. Здорово сыграли, выполнили установку. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА.

СКА вышел вперед в серии с ЦСКА – 3-2