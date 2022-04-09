Миронов о целях «Спартака»: «Будем биться за Кубок Гагарина. Второй раунд – не предел»

обозначил желание выиграть .

– Полностью новая команда была. Нужно было наладить климат внутри команды, создать коллектив, поставить систему и тактику. Сначала притирались, но ребята быстро освоились. Они старались, провели огромную работу перед сезоном, что нам очень помогло в начале чемпионата.

Травма Андрея Локтионова нас немного выбила из колеи, но его место заняли молодые ребята, которые делали все возможное. Есть в чем прибавить, будем смотреть вперед. Нужно становиться только лучше.

– Какие задачи будут стоять перед «Спартаком» в следующем сезоне?

– Второй раунд – не предел. Все хотят выиграть Кубок, никто не хочет закончить во втором раунде. Постараемся усилить команду и будем биться за Кубок, а не будем говорить про второй раунд.

Минимальная задача – выйти в плей-офф, максимальная – Кубок Гагарина, – заявил тренер московской команды.