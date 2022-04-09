Директор «Спартака» о легионерах: Надеемся, Хеед приедет, многое зависит от политической ситуации. Петтерссона не будет в команде, хотим сохранить Лехтеря»

Спортивный директор рассказал о ситуации с легионерами в клубе.

– Какая ситуация с легионерами?

– У нас есть контракт с , надеемся, что он приедет. Разговаривали после окончания сезона, он сказал, что с удовольствием приедет играть в КХЛ, если будет возможность. Многое зависит от политической и экономической ситуации.

Эмиль Петтерссон уже подписал контракт в Швеции, его не будет в команде. Хотели бы сохранить , начали переговоры по новому контракту.

Права на в у «Спартака». Мы обозначили ему свою позицию, посмотрим, какие у него будут планы, – сказал Роман Беляев.