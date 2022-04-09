Директор «Спартака» о легионерах: Надеемся, Хеед приедет, многое зависит от политической ситуации. Петтерссона не будет в команде, хотим сохранить Лехтеря»

Теги Спартак КХЛ Йори Лехтеря Роман Беляев Оскар Данск Тим Хеед Эмиль Петтерссон Хоккей

Спортивный директор «Спартака» рассказал о ситуации с легионерами в клубе.

– Какая ситуация с легионерами?

– У нас есть контракт с Тимом Хеедом, надеемся, что он приедет. Разговаривали после окончания сезона, он сказал, что с удовольствием приедет играть в КХЛ, если будет возможность. Многое зависит от политической и экономической ситуации. 

Эмиль Петтерссон уже подписал контракт в Швеции, его не будет в команде. Хотели бы сохранить Йори Лехтеря, начали переговоры по новому контракту.

Права на Оскара Данска в КХЛ у «Спартака». Мы обозначили ему свою позицию, посмотрим, какие у него будут планы, – сказал Роман Беляев.

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