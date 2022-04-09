Воробьев об игре Голдобина, Лайпсика и Майе с «Трактором»: «Так, средненько. Всего три забили»

оценил игру звена в матче с «Трактором» (6:0).

– Григорию Дронову шайба попала в лицо в первом периоде, но потом он вернулся на лед. С ним все хорошо?

– Да, с ним все в порядке.

– Голдобин не первый матч играет с Лайпсиком и Майе. Как вам их взаимодействие?

– Так, средненько. Три забили всего сегодня.

– набрал сегодня первое очко в этом плей-офф. Довольны его игрой?

– Он набирается опыта. Мы немного подпускали его в прошлом плей-офф. Вспоминаю, когда так же играл Владислав Каменев. Это большой опыт для молодого пацана: понюхать пороха в плей-офф.

– 6:0 – замечательный результат, но у «Трактора» было четыре штанги. Все ли было идеально в обороне?

– Все время надо работать, чтобы становиться лучше. Мы забили, они бросили в штангу. Это не ко мне вопрос, – сказал тренер .