Воробьев об игре Голдобина, Лайпсика и Майе с «Трактором»: «Так, средненько. Всего три забили»

Илья Воробьев оценил игру звена Николая Голдобина в матче с «Трактором» (6:0).
– Григорию Дронову шайба попала в лицо в первом периоде, но потом он вернулся на лед. С ним все хорошо?
– Да, с ним все в порядке.
– Голдобин не первый матч играет с Лайпсиком и Майе. Как вам их взаимодействие?
– Так, средненько. Три забили всего сегодня.
– Данила Юров набрал сегодня первое очко в этом плей-офф. Довольны его игрой?
– Он набирается опыта. Мы немного подпускали его в прошлом плей-офф. Вспоминаю, когда так же играл Владислав Каменев. Это большой опыт для молодого пацана: понюхать пороха в плей-офф.
– 6:0 – замечательный результат, но у «Трактора» было четыре штанги. Все ли было идеально в обороне?
– Все время надо работать, чтобы становиться лучше. Мы забили, они бросили в штангу. Это не ко мне вопрос, – сказал тренер «Металлурга».