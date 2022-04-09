Воробьев о 6:0 с «Трактором»: «Ребята – герои, им прилично попадало. Все заблокировали после 1-го периода»

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Илья Воробьев назвал игроков «Металлурга» героями после победы над «Трактором» (6:0).

«Металлург» повел в серии финала Востока со счетом 3-1.

«Очень хорошая реализация моментов с нашей стороны в первом периоде. Потом ребята все заблокировали, Кошечкин сыграл в свою игру. Ребятам попадало прилично, но они герои. Готовимся к следующей игре.

Отчего приходят красивые голы? Это индивидуальное мастерство, конечно.

У Коростелева все отлично, травмы у него нет. Мы из других соображений выбираем в данный момент составы на матч», – сказал тренер «Металлурга».

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