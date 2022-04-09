Мэттьюс о рекорде по голам за сезон среди игроков «Торонто»: «Это приятно, большая честь, но мы работаем над чем-то более грандиозным»

высказался о своем рекорде по голам за сезон.

24-летний нападающий установил новый рекорд по голам за сезон среди уроженцев США – 56. Он также обновил рекорд клуба, превзойдя достижение Рика Вайва.

«Это много значит. До нас были громкие имена, и быть в одном ряду с этими игроками – это нечто исключительное, большая честь.

Это очень приятно, но мы работаем над чем-то более грандиозным. Хорошая ступень на нашем пути, но есть работа, которую еще нужно сделать», – сказал Мэттьюс.