Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Андерсен и Маркстрем – в топ-3 (ESPN)

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Калгари НХЛ ESPN Якоб Маркстрем Фредерик Андерсен Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин назван главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ.

Россиянин занял первое место в опросе представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, проведенном ESPN

Вратарь «Рейнджерс» получил 91% первых мест и был признан главным претендентом на «Везина Трофи». 

В тройку кандидатов также вошли вратари Фредерик Андерсен («Каролина») и Якоб Маркстрем («Калгари»). 

Отметим, что обладатель приза будет определен по результатам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные