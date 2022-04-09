Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Андерсен и Маркстрем – в топ-3 (ESPN)

назван главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ.

Россиянин занял первое место в опросе представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, проведенном .

Вратарь получил 91% первых мест и был признан главным претендентом на «Везина Трофи».

В тройку кандидатов также вошли вратари ( ) и ( ).

Отметим, что обладатель приза будет определен по результатам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.