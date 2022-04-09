Кожевников о плей-офф КХЛ и ВХЛ: «Санкт-Петербург точно будет в финале. Столица клубного хоккея перемещается туда»

Александр Кожевников уверен, что Санкт-Петербург – столица клубного хоккея.
СКА сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (2-2, 3:2 в четвертом матче).
– Кто теперь ваш фаворит дерби?
– Знаю одно, Санкт-Петербург точно будет в финале, ну а с другими кандидатами – варианты.
– ?!
– Говорю о плей-офф как КХЛ, так и ВХЛ. Да, в Кубке Гагарина – интересные матчи, особенно на Западе, но советую понаблюдать и за Кубком Петрова.
Там бои не меньшего значения – питерское «Динамо» ведет у «Югры» – 3-2, а «СКА-Нева» уступает Тюмени – 2-3. К сожалению для Москвы, столица клубного хоккея, как видим, перемещается в Санкт-Петербург, – сказал двукратный олимпийский чемпион.