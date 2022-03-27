Александр Кожевников: «Спартаку» не хватило мастерства в серии со СКА. Молодежь хорошо смотрелась, надо ее подтаскивать»

считает, что «Спартаку» не хватило мастерства в серии со СКА.

Московский клуб проиграл со счетом 1-4.

«Хорошо играли, хотя какая-то боязнь есть. Сезон у команды получился хорошим. В первом матче забили с трех рикошетов, но везет же сильнейшим. СКА выиграл четыре матча в одну шайбу, но, конечно, у СКА исполнители лучше.

У «Спартака» достаточно игроков высокого класса, молодежь хорошо смотрелась, надо ее подтаскивать. Тренерский штаб хорошо поработал, игра у команды видна, но мастерства не хватило», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке