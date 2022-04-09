Александр Кожевников: «СКА – самая скоростная команда в этом плей-офф. ЦСКА в быстром хоккее иногда заваливается»

считает, что СКА превосходит ЦСКА в скоростной игре.

– В финале Запада СКА сравнял счет в армейском дерби – 2-2. Для вас это сюрприз?

– Во-первых, армейская серия мне очень нравится, команды играют быстро и агрессивно. Да, это не советский хоккей, на котором все мы воспитывались, раскатов и поперечных передач не увидишь. Но желание, нерв и интрига есть, так что грех жаловаться.

Во-вторых, СКА вновь доказал, что умеет делать домашнюю работу. Если в прошлом матче в третьем периоде у Питера в обороне был пожар, то теперь заключительную 20-минутку команда отыграла строго и не дала усомниться в своей победе. И это несмотря на потерю ведущего защитника Лехтонена, которого успешно заменил молодой Камалов. Следил за лавочкой Санкт-Петербурга в решающие минуты – она работала как часы.

– За счет чего СКА вернул себе преимущество своего поля?

– За счет второго периода, выигранного 3:1. Если правильно считаю, в этом плей-офф СКА выиграл уже девять вторых периодов, причем все четыре в серии против ЦСКА. Надо отдать должное моему родному «Спартаку», только красно-белые смогли один раз забрать вторую 20-минутку у СКА.

– В чем феномен вторых периодов Питера?

– На этом отрезке у команд дальняя лавка, смены проходят реже, меньше возможностей ими сбить игровой ритм. Считаю, что СКА – самая скоростная команда в этом плей-офф, на длинных сменах она выигрывает «конек».

– Что посоветуете ЦСКА?

– Добавить в движении. ЦСКА хорош на вбрасываниях, может продавить, но в быстром хоккее от ворот до ворот иногда заваливается. Здесь у армейцев Москвы резерв, – уверен двукратный олимпийский чемпион.

СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии с ЦСКА забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество