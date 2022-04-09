Форвард СКА Воробьев о 3:2 с ЦСКА: «Старались выполнить установку тренера, чтобы все играли на команду»

прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в Кубке Гагарина.

Нападающий СКА высказался после 4-го матча финала Запада (2-2 в серии).

– Хорошая игра, шла кость в кость. Старались выполнить установку тренера, чтобы все играли на команду, на общий результат.

– То вбрасывание, которое вы выиграли, оказалось решающим.

– Не сказал бы, что это только моя заслуга. Это работа всей пятерки: мы выполнили свои функции и забили гол. На вбрасывании играют пять человек.

– Вашу тройку не тронули, меняя состав. Это добавило эмоций?

– Это скорее вопрос к тренерам. У нас все стараются играть со всеми, максимально взаимодействовать, – сказал Воробьев.

СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии с ЦСКА забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество