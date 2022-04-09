Волков о 2-2 с ЦСКА: «СКА все 4 матча играл в свою игру. Надо продолжать делать свое дело»

оценил победу над ЦСКА (3:2) в Кубке Гагарина.

Нападающий СКА поделился мнением после 4-го матча финала Запада (2-2 в серии).

«Тяжелая игра. Установку выполнили. Выиграли, идем дальше. Я считаю, что мы все четыре матча делали примерно одно и то же, играли в свою игру. Достойные были победы, но так получилось, что 2-2 — нет преимущества ни у одной из команд. Надо продолжать делать свое дело.

Что мы вынесли из предыдущего матча? Мы поплатились за глупые ошибки, соперник здорово воспользовался моментами и перевернул игру.

Во время тайм-аута Роман Борисович [Ротенберг] говорил обычные слова поддержки — не нервничать, успокоиться и делать свое дело», – сказал Волков.

СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии с ЦСКА забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество