Абрамов о том, что ЦСКА проигрывает СКА 2-е периоды: «Будем над этим работать»

высказался после поражения от СКА (2:3) в Кубке Гагарина.

Нападающий ЦСКА ответил на вопросы после 4-го матча финала Запада (2-2 в серии).

– Хорошая игра, но соперник забил на один гол больше. Двигаемся дальше.

– В 3-м и 4-м матчах этой серии команды забивают большое количество шайб за короткий промежуток времени.

– Мне кажется, что всегда такое есть: когда команда забивает, это ее окрыляет, она дальше идет вперед. Так получается, что команда сериями забивает. Надо работать, правильно играть, чтобы такие серии не пропускать.

– В чем секрет игры вашего звена? Очень результативно играете в то время, когда у ребят из верхних звеньев не очень идет.

– У всех все идет. Все играют в свою игру. Мы выходим на лед, выкладываемся на сто процентов и работаем, чтобы помогать команде.

– Не задумывались, почему команда проигрывает вторые периоды?

– Есть проблема такая. Будем над этим работать. Второй период отличается – скамейка ближе к атаке, есть разные варианты игры, наложение использовать. Еще больше концентрироваться на втором периоде, – сказал Абрамов.

СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии с ЦСКА забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество