Фетисов о Мэттьюсе: «Я что, слежу за ним? Надо сыграть тысячу матчей и больше, а потом говорить»

Теги Торонто Вячеслав Фетисов НХЛ Остон Мэттьюс Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о выступлении Остона Мэттьюса.

24-летний американец идет на первом месте в гонке лучших снайперов НХЛ. В 66 матчах на счету нападающего «Торонто» 97 (56+41) очков.

«Я что, слежу за Мэттьюсом? Надо сыграть тысячу матчей и больше, а потом говорить.

Зачем гадать на кофейной гуще? Пусть играют. Главное, чтобы без травм все играли», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион.

Мэттьюс – главный претендент на «Харт Трофи», Шестеркин и Юбердо – в топ-3 (ESPN)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные