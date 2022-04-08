Фетисов о Мэттьюсе: «Я что, слежу за ним? Надо сыграть тысячу матчей и больше, а потом говорить»

поделился мыслями о выступлении Остона Мэттьюса.

24-летний американец идет на первом месте в гонке лучших снайперов . В 66 матчах на счету нападающего 97 (56+41) очков.

«Я что, слежу за Мэттьюсом? Надо сыграть тысячу матчей и больше, а потом говорить.

Зачем гадать на кофейной гуще? Пусть играют. Главное, чтобы без травм все играли», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион.

Мэттьюс – главный претендент на «Харт Трофи», Шестеркин и Юбердо – в топ-3 (ESPN)