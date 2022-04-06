Мэттьюс – главный претендент на «Харт Трофи», Макдэвид – 3-й, Шестеркин – 9-й, Капризов – 10-й (The Athletic)

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Нэшвилл Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон НХЛ Виктор Хедман Фредерик Андерсен Роман Йоси Джонни Годро Игорь Шестеркин Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Остон Мэттьюс Чарли Макэвой Кэйл Макар Хоккей

The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Харт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Первое место занял нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Вторым стал форвард Джонни Годро из «Калгари». Замкнул тройку лидеров нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В топ-10 также вошли Кэйл Макар («Колорадо», 4-е место), Чарли Макэвой («Бостон», 5-е место), Роман Йоси («Нэшвилл», 6-е место), Виктор Хедман («Тампа», 7-е место), Фредерик Андерсен («Каролина», 8-е место), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 9-е место) и Кирилл Капризов («Миннесота», 10-е место).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные