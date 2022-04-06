Мэттьюс – главный претендент на «Харт Трофи», Макдэвид – 3-й, Шестеркин – 9-й, Капризов – 10-й (The Athletic)

The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Харт Трофи».
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.
Первое место занял нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Вторым стал форвард Джонни Годро из «Калгари». Замкнул тройку лидеров нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
В топ-10 также вошли Кэйл Макар («Колорадо», 4-е место), Чарли Макэвой («Бостон», 5-е место), Роман Йоси («Нэшвилл», 6-е место), Виктор Хедман («Тампа», 7-е место), Фредерик Андерсен («Каролина», 8-е место), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 9-е место) и Кирилл Капризов («Миннесота», 10-е место).