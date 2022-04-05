Рекордсмен «Торонто» по голам за сезон Рик Вайв: «Хочу пожать Мэттьюсу руку. Это будет момент гордости для меня»

Теги Торонто НХЛ Рик Вайв Остон Мэттьюс Хоккей

Рик Вайв признался, что хочет пожать руку форварду Остону Мэттьюсу.

Американец повторил рекорд «Торонто» по голам (54) за сезон, установленный Вайвом в сезоне-1981/82.

«Пришло время передать эстафету. Прошло уже 40 лет, так что пришло время побить этот рекорд. И невероятно видеть, что это делает такой хоккеист.

Химия Остона и Марнера великолепна. Митч – мастеровитый плеймейкер, он находит много способов передать шайбу Мэттьюсу, который способен забивать разными способами.

Я просто хочу пожать Остону руку. Это будет момент гордости для меня», – сказал Вайв.

Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой» и повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон – 54

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные