Рекордсмен «Торонто» по голам за сезон Рик Вайв: «Хочу пожать Мэттьюсу руку. Это будет момент гордости для меня»

Рик Вайв признался, что хочет пожать руку форварду .

Американец повторил рекорд «Торонто» по голам (54) за сезон, установленный Вайвом в сезоне-1981/82.

«Пришло время передать эстафету. Прошло уже 40 лет, так что пришло время побить этот рекорд. И невероятно видеть, что это делает такой хоккеист.

Химия Остона и Марнера великолепна. Митч – мастеровитый плеймейкер, он находит много способов передать шайбу Мэттьюсу, который способен забивать разными способами.

Я просто хочу пожать Остону руку. Это будет момент гордости для меня», – сказал Вайв.

Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Тампой» и повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон – 54